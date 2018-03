L'agneau de Sisteron reste la viande star pour Pâques

C'est chez Florence André qu'on va suivre la recette typique de l'agneau pascale. Le secret pour obtenir un parfait gigot d'agneau commence par la dorure dans un filet d'huile d'olive pour qu'il prenne une belle couleur. Entre-temps, l'assaissonnement à base d'ail et d'herbes est préparé minutieusement. Une fois la viande bien dorée, elle va cuire dans du foin, issu lui aussi du terroir provençal. Cela lui donne un goût de verdure et de campagne. On l'enfourne alors pendant une heure. Autour de la table, la famille André savoure cette recette locale qui ne se déguste pas uniquement à Pâques. Les habitants restent d'importants consommateurs d'agneaux en tout temps. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/03/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.