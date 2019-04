L'aillet, la star des étals de marché au printemps

Récolté entre mars et avril, l'aillet prend l'apparence du poireau. Piquant, mais légèrement sucré, cette jeune pousse d'ail relève parfaitement le goût des plats, surtout des omelettes. D'ailleurs, en Gironde et en Dordogne, déguster une omelette à l'aillet est une tradition du 1er mai. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.