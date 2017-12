L'Alsace a été balayée par des vents violents

En Alsace, les vents ont atteint les 85 km/h pendant la nuit du 13 décembre 2017. Cette même nuit, les pompiers ont procédé à 130 interventions dans le Bas-Rhin. Ce jeudi matin, ils sont encore sur tous les fronts pour réparer les dégâts. Les chutes d'arbres et les lignes électriques arrachées font partie des dommages provoqués par les rafales. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.