L'Alsace fait son retour sur la carte

Le projet de regroupement du Haut-Rhin et du Bas-Rhin a été approuvé par le gouvernement. D'ici 2021, les deux départements vont former la future collectivité européenne d'Alsace. Les Alsaciens se réjouissent déjà à l'idée de retrouver leur identité mais pas que. Cette fusion va également offrir de nombreuses perspectives en matière d'emploi et de mobilité outre Rhin.