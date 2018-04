L'Alsace, le royaume des asperges

Pour déguster des asperges de qualité, un petit séjour en Alsace s'impose. Là-bas, on en produit près de 2 000 tonnes par an. Avec l'arrivée du soleil, l'asperge démarre doucement et pousse d'environ deux à trois centimètres par jour, voire plus si les températures sont optimales, de jour comme de nuit. De dix à douze euros kilos, on se les arrache au magasin de la ferme. Simple à préparer, très peu calorique et riche en vitamine, l'asperge se marie parfaitement avec du jambon et quelques sauces. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.