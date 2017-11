L'annuaire téléphonique est-il dépassé ?

Avec Internet, de plus en plus de personnes utilisent les annuaires téléphoniques numériques. Ceux qui n'ont pas de connexion optent pour l'annuaire traditionnel : le grand livre jaune de deux kilos. Il s'agit surtout des personnes âgées. En France, près de 18 millions d'exemplaires sont imprimés et distribués chaque année. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.