L'annulation des taxes sur le carburant ne calme pas la colère des gilets jaunes

Le 5 décembre 2018, l'Élysée a mis fin aux interrogations, notamment autour de la hausse des taxes sur le carburant. Même si cette mesure a été quasiment annulée, la colère des gilets jaunes reste vive. Leurs revendications sont plus nombreuses qu'au début du mouvement. À Amiens, ville natale d'Emmanuel Macron, beaucoup de citoyens lui tournent le dos. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.