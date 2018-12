L'Armagnac : la plus ancienne eau de vie française

Préparé dans de vieux alambics, l'Armagnac est connu comme la plus ancienne eau de vie française. Dans le Gers, les habitants continuent de perpétuer la tradition de la distillation autour de la belle machine de cuivre, avec un savoir-faire particulier. Durant quatre jours, une eau de vie à 60 degrés ayant des saveurs fruitées, va couler de l'alambic. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/12/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.