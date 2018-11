L'armagnac, un patrimoine gastronomique

La Bastide d'Armagnac célèbre son eau-de-vie. Après les vendanges, la distillation de l'armagnac se fait jusqu'en mars 2019. Peu connue, cette boisson au ton chaud et ambré fait partie du patrimoine gastronomique du Sud de la Gascogne. Comme à chaque année, la Bastide d'Armagnac célèbre son eau-de-vie et l'événement attire les amateurs. La tradition est maintenue par 800 producteurs et quelques distillateurs, souvent ambulants comme Jean Bénac avec son alambic, de producteur en producteur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.