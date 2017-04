Chez mamie Georgette ce midi, une recette connue : soupe aux légumes, bouchées à la reine et compote de pommes. Le tout fait maison. L’originalité ? L’appétissant menu a été entièrement constitué à base de restes. Et pour cette cuisinière, faire du nouveau avec de l’ancien, c’est tout ce qu’il y’a de plus normal. Un seul mot d’ordre : ne rien jeter avec, pour résultat, un menu rapide et appétissant.