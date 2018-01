L'art des marionnettes tchèque est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO

Depuis une quinzaine d'années, les marionnettes sont devenues un symbole de la République Tchèque. C'est un monde imaginaire qu'apprécient les petits et les grands. Depuis la chute du communisme en 1989, Pavel Truhlar sculpte et peint des marionnettes. Ces dernières permettent d'émettre des opinions sans être juger. Ce marionnettiste perpétue une culture familiale. Par ailleurs, la plupart des maisons tchèques possédaient leur propre théâtre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 04 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.