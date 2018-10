L'artisanat, une nouvelle perspective d'avenir pour les jeunes diplômés

En 2017, plus de 12 000 bacheliers se sont inscrits en apprentissage. Un chiffre en constante progression depuis cinq ans. En effet, de plus en plus de jeunes diplômés sont intéressés par l'artisanat, tous domaines confondus. Si certains s'y orientent après l'obtention du bac, d'autres s'y mettent après leur licence ou après d'autres études. Un bagage qui ne peut être qu'un plus dans l'exercice de leur métier manuel, mais qui leur permettra également de prétendre à un meilleur salaire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.