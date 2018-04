L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi asile-immigration

Après un long débat passionné, les députés de l'Assemblée nationale ont adopté en première lecture le projet de loi asile-immigration. Sur 391 participants, 228 ont voté "pour" et 139 ont voté "contre". Parmi ces derniers, un seul député LaREM, qui a d'ailleurs décidé de quitter le mouvement. Le texte sera débattu au Sénat en juin. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/04/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.