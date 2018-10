L'Association du Chemin de fer de la Vendée redonne vie aux vieux trains

Sur une ancienne ligne de 22 kilomètres entre Mortagne-sur-Sèvre et Les Herbiers, roulent de vieux trains qui ont été restaurés. Ce sont une vingtaine de bénévoles de l'Association du Chemin de fer de la Vendée qui les ont rénové à l'identique. Ils en possèdent une dizaine datant des années 20 et 60. Leur prochain chantier est une voiture Pullman des années 30 rachetée par l'armée après-guerre. Les travaux de ces pièces de musée sont financés avec les revenus des ballades. Ces passionnés de locomotives espèrent partager leurs savoirs avec de nouvelles recrues afin de continuer à faire vivre ce patrimoine d'un autre siècle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.