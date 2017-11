L'auberge "Une journée à la campagne" est spécialiste dans la cuisine du Limousin

Dans l'auberge "Une journée à la campagne", la chef cuisinière, Catherine Durand a pour objectif de servir des plats du terroir. Pour ses légumes, Catherine se fournit à quelques kilomètres de chez elle. Les clients réservent chez elle pour sa cuisine qui respire la campagne et la tradition. Avec le temps, certains de ses clients sont mêmes devenus des amis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.