L'augmentation de la CSG est effective depuis le 1er janvier 2018

Suite à la réforme impliquant la hausse de la CSG, le pouvoir d'achat des retraités va fortement être impacté. En Seine-et-Marne, les retraités sont attristés et inquiets des pertes annuelles que vont subir leurs pensions. Le seul espoir pour certains d'entre eux est que la taxe d'habitation soit aussi supprimée d'ici 2020 pour ceux qui la paient encore.