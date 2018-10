L'automne s'installe dans les jardins à Landéda

Dans le Finistère, deux beaux-frères, Patrick et Jean-Paul travaillent l'importante verdure de leur terrain familial. Ils profitent aussi des derniers airs d'été de l'automne pour tailler les haies et ramasser les feuilles. Ce jardin de 2 000 m² est aussi agrémenté de trois petits potagers où sont cultivés principalement des produits de printemps et d'été. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.