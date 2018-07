L'éclipse lunaire totale, un phénomène attendu avec enthousiasme

Les amateurs d'astronomie attendent avec enthousiasme l'éclipse lunaire totale pendant laquelle la terre se placera entre le soleil et la lune. Pour cet événement qui aura lieu dans la soirée du 27 juillet 2018, ils ont prévu de se réunir dans plus de 150 lieux. L'éclipse de lune, qui va durer une heure et quarante deux minutes, sera la plus longue du 21e siècle. Elle sera pleinement visible à 21h30, mais on peut commencer à la voir dès 20h24 si le ciel est dégagé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.