L'église Notre-Dame la Blanche d'Hœdic, rénovée par ses paroissiens

Dans le Morbihan, le père Jean-Noël Lanoe, 81 ans, dirige la messe de l'église Notre-Dame-La-Blanche d'Hœdic. Sur l'île, trône l'église, un "caillou" de deux kilomètres sur un kilomètre bâtie en 1853, vient d'être rénovée. Au fil des années, les curés qui s'y sont succédé l'ont richement décoré, des statues en marbre de Carrare, en passant par les boiseries et les murs jusqu'à la voûte étoilée. Elle a été remise à neuf par ses paroissiens.