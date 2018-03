L'église de Saint-Seine-sur-Vingeanne renaît après 25 années de rénovation

A Saint-Seine-sur-Vingeanne, en Bourgogne, une petite église du XIIIème siècle est en pleine rénovation. On en est actuellement à la dernière étape. Pour trouver les deux millions d'euros nécessaires aux travaux de rénovation auprès de l'Etat, le département et la Fondation du patrimoine, la mairie se démène depuis 25 ans. Mais la majeure partie est à la charge de la municipalité, appuyée par les villageois. Il faudra encore patienter jusqu'à la fin d'année pour que l'église retrouve toute sa splendeur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/03/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.