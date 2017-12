L'enquête s'ouvre sur le mystère des boites aux lettres de La Poste volées

C'est une première pour La Poste. Dans le Nord, dans plusieurs communes entre Lesquin et La Bassée, onze boîtes aux lettres se sont volatilisées mystérieusement. Les voleurs ont pris soin de déposer leurs contenus dans d'autres boîtes. La Poste a déposé plainte à la gendarmerie. Quel en est le mobile ? Qui sont les coupables ? L'enquête est ouverte. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.