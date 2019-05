L'épargne des Français atteint un niveau record

Du jamais vu depuis six ans, l'épargne des Français est au plus haut. En seulement un mois en avril 2019, 3,4 milliards d'euros ont été placés en assurance-vie. Ce dernier est devenu le placement préféré des Français même s'ils restent attachés au Livret A avec près de 1,94 milliard d'euros placés sur la même période. Cependant, ces placements ont des faibles taux de rendement avec 1,8% pour l'assurance-vie et 0,75% pour le Livret A. Comment expliquer ces dépôts record ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.