L'épidémie de grippe ravage la France

L'épidémie de grippe se propage de plus en plus et fait de nombreuses victimes. Aucune région ni province n'est épargnée. La moitié sud du pays est la plus touchée. A Bordeaux, le plan "hôpital en tension" a été déclenché pour permettre aux patients les plus touchés d'être accueillis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.