L'équipe de France de Yannick Noah a remporté la Coupe Davis

À Lille, l'équipe de France de tennis a remporté le saladier d'argent. Leur capitaine, Yannick Noah et les joueurs ont partagé leur bonheur avec le public lillois. Les joueurs sont partis rejoindre leurs proches pour célébrer cette victoire que la France attendait depuis seize ans. La fête s'est prolongée dans une discothèque lilloise.