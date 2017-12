L'équipe de France féminine de handball se qualifie pour les quarts de finale du Mondial

Les joueuses de l'équipe de France féminine de handball ont été qualifiées pour jouer au quarts de final du championnat du monde. Leur début de compétition a été laborieux et épuisant. Elles ont pourtant reçu la médaille d'argent aux jeux olympiques de 2016 et de bronze au dernier Euro 2016. Les handballeuses françaises détiennent des qualités qui devraient les mener à la victoire face au Monténégro en Allemagne ce 12 décembre 2017. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.