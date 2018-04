L'Etablissement français du sang appelle aux dons

L'Etablissement français du sang lance un appel à donner un peu de son sang pour faire face aux besoins urgents pour le mois de mai prochain. Les stocks seraient dans un état critique avec 25 000 poches manquants. A Cabourg, dans le Calvados, des volontaires mais aussi des habitués participent à la collecte et donnent gratuitement leur sang pour aider leurs prochains. Mais il en manque encore beaucoup, sans compter les jours fériés qui se profilent et qui compliquent la tâche des bénévoles. Chaque année, le don du sang permet de soigner un million de malades. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.