L'été s'invite au marché du Grau-du-Roi

Pour ce long week-end de l'Ascension, les marchés sont pris d'assaut par les clients. Avec le beau temps qui s'annonce, le barbecue est inévitable. Au Grau-du-Roi, saucisses, brochettes et autres viandes à griller sont les stars. Les fruits et les légumes ne sont pas en reste : radis, poivrons, fraises et abricots redonnent de la couleur aux étals. Chacun fait le plein pour croquer l'été à pleine dent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.