L'éternel et solide amitié entre Johnny Hallyday et Daniel Angeli

Daniel Angeli était l'ami et photographe attitré de Johnny Hallyday, il a été présent pour lui pendant 20 ans. Dans les coulisses ou à ses côtés, il a matérialisé tous les grands moments du rocker avec son appareil. Une rencontre qui a bouleversé la vie de ce paparazzi, Daniel Angeli ne l'oubliera jamais et gardera dans son cœur cette grande amitié avec ce monstre sacré de la scène. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.