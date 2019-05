L'Europe et nous : à quoi les subventions servent-elles ?

À Courtonne-la-Meurdrac, dans le Pays d'Auge, un nouveau commerce situé entre l'école et la mairie ouvrira ses portes en septembre 2019. Pour financier ce projet, l'Europe a attribué 80 000 euros à la commune, sur un total de 130 000 euros. Un geste salué par ce village de 700 habitants. Bien que "l'Europe soit au service des communes rurales", les avis des habitants sur le sujet restent cependant partagés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.