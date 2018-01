L'Excelsior, le temple de l'Art nouveau

Créée en 1834, et à deux pas du magnifique décor baroque de la Place Stanislas, l'Excelsior se prépare à recevoir ses clients de la journée. La manière dont les serveurs plient les serviettes de table est la marque de fabrique de cette célèbre brasserie. Elle vit au rythme de l'arrivée des trains de la gare, située en face et dont les horaires sont affichés en salle. La majorité des clients y viennent pour les fruits de mer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.