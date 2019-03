L'exposition Toutânkhamon se tient à Paris jusqu'en septembre

Les Français sont fascinés par les pharaons depuis presque toujours. C'est la raison pour laquelle l'exposition Toutânkhamon, qui se déroule à Paris, va certainement battre tous les records de fréquentation. Elle se tient dans la grande halle de la Villette jusqu'en septembre 2019. L'occasion de découvrir le pharaon Toutânkhamon et son regard souligné au khôl. Il est accompagné de son cortège de trônes, de bijoux et de dieux. Des trésors qui vont ébahir petits et grands ! Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.