L'Haÿ-les-Roses abrite l'une des plus anciennes roseraies du monde

À cette époque de l'année 2019, la roseraie de L'Haÿ-les-Roses est de toute beauté. Ce jardin de 1,5 hectare ressemble à un musée vivant où les visiteurs s'attardent sur les roses dont certaines datent de plus d'un siècle. Créé en 1909, il se démarque par ses couleurs très variées ainsi que ses belles senteurs. L'endroit, qui serait à l'origine du mot "roseraie", abrite 3 000 variétés de roses anciennes et modernes.