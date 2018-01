L'heure du bac blanc a sonné

Mettre les élèves en situation réelle, tel est l'objectif du bac blanc. Il permet à chacun de tester son niveau et de se familiariser avec l'ambiance des salles d'examen. Cette année 2018, l'épreuve concerne 700 000 élèves de terminale. Certains y voient une véritable source d'angoisse alors que pour d'autres, il n'y a pas de quoi stresser. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.