L'hippodrome de Vittel reprend vie cet été

Ouvert uniquement en été et ce, depuis sa création en 1904, l'hippodrome de Vittel, dans les Vosges, accueille chaque semaine des milliers de passionnés de courses hippiques. Ici, l'ambiance est plus familiale et on mise pour le plaisir, avec des sommes un peu moins conséquentes. Du coup, on se laisse porter par la passion ou par le feeling pour les pronostics. Pour certaines familles, le passage à Vittel est devenue une tradition.