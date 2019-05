Quand l'histoire nous raconte la ville d'aujourd'hui

Au XVIIème siècle, pour décrire le pays vu d'en haut, on utilisait des maquettes. On appelle ces dernières des plans-reliefs. Le but était de reconstruire à l'identique, mais à l'échelle 1/600, les villes fortifiées du royaume. Au Palais des Beaux-arts de Lille, on peut admirer quelques-unes de ces maquettes, dont la restauration a pris plusieurs mois. Bien plus qu'une représentation en carton et en tissu, les plans-reliefs sont de véritables témoins de l'histoire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/05/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.