L'hiver est de retour dans le Mont-Dore

Du côté du Mont-Dore, en Auvergne-Rhône-Alpes, l'hiver est de retour avec 800 mètres de neige environ. Le ciel bleu ensoleillé a laissé place à un horizon blanchi sur les bords du lac de Guéry. Les pêcheurs ont dû voir leur prétention à la baisse. Et les restaurateurs locaux se sont penchés sur une nouvelle carte pour la semaine. Le 4 avril 2019, neige et température négative seront encore de rigueur dans le massif du Sancy. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.