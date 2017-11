L'hiver s'est bien installé en Auvergne

La semaine s'annoncera plus froide et neigeuse, surtout en haute altitude. A Saint-Genès-Champanelle, dans le Puy-de-Dôme, le réveil a été glacial. Les éleveurs ont dû changer de pré leurs bêtes pour trouver une herbe de meilleure qualité, tandis que les habitants ont été obligés d'entretenir leurs jardins un peu plus tôt que prévu. Seuls les passionnés de ski ont trouvé leur bonheur dans cette forte gelée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 27/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.