L'hiver s'invite en Aveyron

Le froid arrive à Séverac d'Aveyron avec une température hivernale, du brouillard et un léger grésil. Les commerçants du village essaient de se protéger du vent et tentent de se réchauffer en attendant la clientèle. Certains d'entre eux restent près de leur marmite pour se tenir au chaud. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.