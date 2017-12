L'hiver s'est pleinement installé dans les Hautes-Pyrénées

Au plateau de Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées, chaque réveil se fait avec cinq à dix centimètres de neige. Les conditions de circulation sont particulièrement délicates. Certaines communes ont dû suspendre les bus scolaires et les risques d'avalanche sont bien présents. Météo France a placé trois départements des Pyrénées en vigilance orange. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.