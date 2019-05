L'île d'Arz, le patrimoine sauvage du Golfe du Morbihan

Sur l'île d'Arz, les habitués partagent le café à bord du premier bateau du matin en se rendant au travail. Un rituel qu'ils considèrent comme un privilège. Après trente minutes de bateau-bus, les passagers débarquent du seul transport en commun de l'île. La route départementale de cette dernière, qui s'étend du Débarcadère vers le Bourg, mesure 2 500 mètres. En hiver, l'île d'Arz compte 240 habitants et deux fois plus pendant l'été. Un musée a été installé récemment sur place. Il abrite d'anciens trésors des familles locales, maquettes, cartes et instruments de navigation des marins et capitaines. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.