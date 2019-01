L'île des Pins, un endroit paradisiaque qui fait la fierté des Calédoniens

L'île des Pins est surnommée l'île la plus proche du paradis. Pour y accéder, il faut compter près de deux heures de navigation en pirogue et une trentaine de minutes de marche à travers la forêt. Une traversée contemplative au gré du vent qui captive les touristes de passage. Le lieu est un croisement de diverses cultures et fait la fierté des Calédoniens. Une magnifique piscine naturelle attend les curieux en quête de nouvelles expériences. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/01/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.