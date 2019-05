"L'Idole des jeunes", un show consacré à Johnny Hallyday

Un spectacle intitulé "L'Idole des jeunes" dédié à Johnny Hallyday sera organisé le 18 décembre 2019 au Casino de Paris. L'équipe est constituée d'une trentaine de chanteurs, danseurs et musiciens. Découvrez les coulisses de l'enregistrement en studio des chansons, dans une ambiance joyeuse et rock'n'roll. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.