L'image de la SNCF se dégrade fortement

Depuis six mois, la SNCF a accumulé les couacs. Selon deux voyageurs réguliers de la TGV, le réel problème de la SNCF est la communication. Les incidents en série rendent le quotidien difficile, surtout lorsqu'il s'agit de rentrer chez soi. A la suite des incidents qui ont affecté les gares parisiennes, Elisabeth Borne, la ministre des Transports, a convoqué Guillaume Pepy à son bureau pour une réunion de travail.