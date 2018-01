L'inquiétude monte face à l'inondation dans l'Eure

Les habitants des Andelys se préparent à une montée des eaux. La Seine a débordé jusque dans les maisons et monte d'un-demi centimètre par heure. Dans les communes avoisinantes, le pic de crue n'est pas encore atteint mais la Seine est déjà sortie de son lit. Aux Andelys, le niveau de l'eau est en moyenne dix fois plus élevé qu'il y a deux ans et la décrue n'est pas encore annoncée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.