L'occitan, une langue qui fait de plus en plus d'adeptes

Au Moyen Âge, l'occitan limousin était surtout connu grâce aux troubadours. Quelques établissements scolaires proposent l'occitan comme langue vivante pour permettre aux enfants de l'apprendre. Ouverte depuis trois ans pour les collégiens, cette option attire de plus en plus d'adeptes. Les pratiquants de la région, quant à eux, se retrouvent au "Café Langues" pour échanger sur différents sujets. Ce sujet a été diffusé dans le journal téléorganisé par les Syndicats, visé de 13h du 15/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.