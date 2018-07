L'œil de Michel : que peut-on ressentir en regardant les Bleus ?

Chaque match des Bleus ne fait pas seulement vibrer, il apporte aussi son lot d'émotions fortes. En attendant le ballon percuter le filet, on peut lire de l'incompréhension aussi bien dans les yeux des joueurs que des supporters. Parfois, quand la tactique de jeu prend du temps à se mettre en place, on sent chez certains un sentiment d'impuissance, de frustration. Après les dangers repoussés et les sueurs froides, l'euphorie et la rage partagée de vaincre prennent place. Les Bleus deviennent une montagne d'enthousiasme. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.