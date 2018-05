L'omelette de La Mère Poulard : une recette immuable depuis 1888 !

La fameuse omelette de La Mère Poulard, au Mont-Saint-Michel, est autant un spectacle qu'une dégustation. Pour sa préparation, il faut battre les œufs en rythme, en les empêchant de retomber. Cette prouesse fait l'admiration des touristes. Le restaurant reste tel quel et la recette inchangée depuis 1888. Pour 4 euros, 75 000 touristes y viennent chaque année pour la savourer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/05/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.