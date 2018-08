Et si l'on restait chez soi pour les vacances ?

Prendre le temps de se reposer chez soi, profiter de la compagnie de ses proches, faire quelques bricolages dans sa maison,... les raisons de ne pas partir loin sont nombreuses pendant les vacances. Certains habitants font du tourisme dans leur propre région pour explorer les environs. Dans le Puy-en-Velay, en Haute-Loire, en multipliant les activités à domicile ou proches de chez soi, le dépaysement n'est plus forcément synonyme de grand voyage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/08/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er août 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.