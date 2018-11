L'Unesco récompense les savoir-faire du parfum de Grasse

A Grasse, dans les Alpes-Maritimes, le parfum est un patrimoine bien vivant. C'est un savoir-faire agricole et industriel ancien. Ce terroir entre depuis le 28 novembre 2018 dans le patrimoine culturel immatériel de l'Humanité. Ce label Unesco fait la fierté de ceux qui façonnent le parfum de Grasse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.