La 2CV en balade

A L'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse), c'est une voiture qui ne passe pas inaperçue, la 2CV de Laurent Estibal. Dans la localité, tous les commerçants, ou presque, le connaissent et s'inquiètent de la vente de son entreprise. Il s'agit d'une identité, car cela fait 75 ans que cette voiture emblématique française arpente les routes de la Provence et des années qu'elle passionne le collectionneur. Au total, onze véhicules sont bichonnés nuit et jour. Depuis huit ans, les touristes se pressent dans le garage. Le temps de prendre en main un moteur un peu capricieux et c'est partie pour une balade à travers les vignobles, les oliviers, ainsi que les petits villages du Vaucluse. Vitesse de pointe 50 km/h, bruit de moteur très assourdissant, toit décapotable... le couple est sous le charme. De retour à l'atelier, c'est ici que Laurent à fait appel à SOS Villages pour se consacrer à son activité de conducteur de taxi. Avis au futur acquéreur, ce passionné de 2CV est prêt à vous former et à vous accompagner aussi longtemps que nécessaire. TF1 | Reportage M. Binet, H.P Amar, F. Miara